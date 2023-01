Manchester United lejer hollandsk VM-angriber

Her skal han i nogen grad udfylde hullet efter Cristiano Ronaldo, der fik sin kontrakt ophævet i november efter et efterår uden ret meget spilletid. Portugiseren er siden skiftet til Al Nassr i Saudi-Arabien.

Det bliver Weghorsts anden periode i den bedste engelske række. Han har tidligere scoret to mål i 20 optrædener for Burnley.

- Jeg føler mig privilegeret over at komme til Manchester United. Jeg har spillet mod klubben tidligere, og det er en fantastisk følelse at have chancen for at hive den berømte røde trøje over hovedet.