Fifa har åbnet disciplinærsag mod Argentina efter VM-finale

Fifa har også sigtet Kroatien efter slutrunden i Qatar. Kroaterne er sigtet for ”diskrimination” i bronzekampen mod Marokko - angiveligt en hånede sang.

I andre sager der truffet afgørelser.

Mexico skal således op med et beløb svarende til 740.000 kroner for en diskriminerede sang fra landets fans under kampen mod Polen. Dommen indeholder også en betinget straf; en kamp i Fifa-regi uden tilskuere.

Serbien, der allerede har fået en bøde på 150.000 kroner for at have en omstridt flag hængende i sit omklædningsrum, skal op med yderligere 370.000 kroner samt spille næste hjemmekamp i Fifa-regi med kun 75 procents kapacitet.

Den straf falder på grund af både diskrimination, spillernes dårlige opførsel og det faktum, at holdet modtog syv gule kort i 2-3-nederlaget mod Schweiz.