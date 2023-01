Norsk fodboldklub køber back i Lyngby

- Adam har været en fantastisk spiller og ambassadør for Lyngby Boldklub gennem mange år, og det er fuldt fortjent, at han nu får chancen for at prøve sit talent af i en skandinavisk topklub, siger Nicas Kjeldsen.

Bodø/Glimt vandt mesterskabet i 2020 og 2021 og sluttede sidste år som nummer to i den bedste norske række.

- Det er en stor udfordring, som Adam står overfor, men Adam har egenskaberne og talentet, der skal til for at tage næste skridt, siger Nicas Kjeldsen.

Han er imponeret over Adam Sørensens udvikling efter en korsbåndsskade i 2020.