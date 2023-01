Real Madrid har spillet sig i spansk Super Cup-finale i Saudi-Arabien

Det stod 1-1 efter 90 minutter plus det løse. Den forlængede spilletid rokkede ikke ved cifrene.

Benzema åbnede straffesparkskonkurrencen med en scoring. Holdkammeraterne Luka Modric, Toni Kroos og Marco Asensio gjorde ham kunsten efter.

To af Valencias fem forsøg blev til gengæld brændt, og så var det afgjort.

Real Madrid og Barcelona er med i turneringen, fordi de tog de to øverste pladser i La Liga i den forgangne sæson, mens Real Betis og Valencia blev et og to i pokalturneringen Copa del Rey.