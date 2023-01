FC Nordsjælland lejer tidligere profil i Premier League

Den nu 27-årige Marcondes forlod FC Nordsjælland i januar 2018, og med undtagelse af en halv sæson har han siden befundet sig i England. Fra 2018 til 2021 i Brentford og siden i Bournemouth.

Marcondes var kun lige hjemme at vende i FC Midtjylland i anden halvdel af 2019. Her scorede han to mål i 12 superligakampe.

Nu glæder han sig til at komme hjem til det sted, karrieren startede.

– Jeg tror, det er meget få spillere, der i løbet af deres karriere får mulighed for at opleve et tilknytningsforhold til en klub og et sted, som det jeg har med FC Nordsjælland og Right to Dream.

- Det stikker meget dybt, og der har aldrig været nogen tvivl for mig om, at jeg ville tilbage og igen være en del af noget, der betyder noget for menneskers udvikling, noget mere end bare fodbold.