FC København har solgt australsk keeper efter tumultarisk halvår

Men da Kamil Grabara i oktober kom tilbage fra sin hovedskade, strøg han ind foran Mathew Ryan, og det gav en del skærmydsler i hovedstadsklubben.

Ikke desto mindre er sportsdirektør Peter Christiansen glad for, at han hentede den australske landsholdskeeper til klubben.

- Han har præsteret meget stærkt for os og var en profil for os i Champions League-kvalifikationen. Det vil altid gøre ham til en del af vores historie, og vi har været meget glade for at have ham.

- Efter Kamil blev kampklar igen før forventet, så har spilletiden været begrænset for Maty, og han har gjort det klart, at han ønsker at spille mere fast, end han gør hos os, siger Peter Christiansen.