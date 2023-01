Fransk kaptajn og rekordholder stopper på landsholdet

- Der kommer et tidspunkt, hvor man skal give tøjlerne videre. Jeg har altid sagt, at det franske landshold ikke tilhører nogen, og vi skal alle sørge for, at det forbliver sådan, siger Hugo Lloris ifølge AFP til L’Equipe.

Den 36-årige målmand fik debut for Frankrig i 2008. I 121 af de 145 landskampe har han båret anførerbindet på landsholdet.

I 2018 opnåede han det største, man kan på landsholdsniveau. I Rusland vandt han VM med Frankrig efter en klar finalesejr over Kroatien.

- Jeg synes, at holdet er klar til at komme videre. Der er også allerede en ny keeper klar, siger Hugo Lloris med henvisning til Mike Maignan, der står på mål for AC Milan.