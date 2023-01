Ny FC Nordsjælland-træner varsler få ændringer før guldjagt

De to trænere deler samme fodboldfilosofi, og det kan blive svært for menigmand at spotte taktiske justeringer, når klubben i forårssæsonen skal forsøge at forsvare førstepladsen.

- Jeg skal ikke ind og gøre noget anderledes end tidligere, for det vil være utroværdigt. Jeg har allerede haft et stort ansvar for vores træninger og kampe, så jeg skal ikke lave ret meget om.

- Den største forskel er min personlighed kontra Flemmings. Jeg er lidt mere højtråbende, siger Johannes Hoff Thorup.

Allerede i sommer fik han præsenteret FC Nordsjællands plan om en forfremmelse. På det tidspunkt følte Thorup sig ikke helt klar, men det blev han i løbet af efteråret. Her overtog han gradvist flere og flere af Flemming Pedersens arbejdsopgaver.