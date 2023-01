Tidligere PSG-spiller og OL-vinder dør i en alder af 40 år

For Camerouns landshold blev det til i alt 37 optrædener for midtbanespilleren, der scorede tre mål for sit land.

Han var også en del af det hold, som var med til at vinde OL-guld i Sydney i 2000.

Før han trak sig fra professionel fodbold i 2016, nåede han også at spille i Spanien, Kina og Saudi-Arabien.

- Paris Saint-Germain er i sorg. Modeste M’bami er gået bort i en alder af 40 år efter et hjertetilfælde, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Paris Saint-Germain giver sine dybfølte kondolencer til hans familie og elskede.