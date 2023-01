Højbjerg og Ballisager er årets fodboldspillere i Danmark

- Det bekræfter jo en i, at det, man laver, er positivt, lyder det fra Pierre-Emile Højbjerg i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen.

- Den form for anerkendelse er med til at give mig motivation til at fortsætte ad den vej, men også til at blive ved med at være ydmyg og ærlig nok til at lægge på, hvor der skal lægges på og fortsat udvikle sig.

Stine Ballisager har de seneste år taget store skridt i karrieren og har spillet sig til en plads som en central skikkelse i forsvaret på det danske landshold.

Hun var også en del af det danske kvindelandshold, som i 2022 var til EM.

- Som forsvarsspiller har du ikke en statistik, der viser, at du laver assist og mål, siger Ballisager i en pressemeddelelse.