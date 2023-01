Heroisk Villarreal-hold stak kæp i Real Madrids hjul

Det giver Barcelona mulighed for at rykke tre point foran Real Madrid, hvis Xavis mandskab kan slå Atlético Madrid på udebane søndag.

Selv om de første 45 minutter i Villarreal var underholdende og omskiftelige, kom der ingen scoringer.

Holdene skiftedes til at sidde på begivenhederne, og chancerne faldt i begge ender med for tilskuerne glimrende frekvens.

Vinicius Junior og Karim Benzema var lidt uskarpe i front hos Real Madrid, der ligesom i flere kampe i denne sæson kan være glade for at have Thibaut Courtois som sidste skanse.