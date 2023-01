FC København forlænger med stortalent

Den kun 17-årige offensivspiller har indtil videre spillet 28 kampe og scoret fem mål for FC København i alle turneringer.

- Det har hele tiden været mit ønske at fortsætte i FCK, og jeg er glad for, at vi er nået til enighed, så jeg kan fortsætte her og tage de næste skridt i min udvikling.

- Det er en drøm for mig at spille for FCK og i Parken, og både klubben og jeg har store ambitioner om at blive endnu bedre. Det ser jeg frem til at arbejde videre på, for der er stadig masser at bygge på for mig, siger Roony Bardghji til fck.dk.