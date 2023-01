FC Nordsjælland forfremmer assistent til cheftræner

Pedersen fortsætter desuden som en del af førsteholdets trænerteam i resten af sæsonen.

Sportschef Jan Laursen tror på, at skiftet bliver en succes på kort og lang sigt. Han understreger også, at det sker efter Pedersens eget ønske.

- Det har hele tiden været Flemmings ansvar at sætte perspektivet på den sportslige og spillemæssige retning i klubben. Og det har hele tiden været planen, at det skulle være hans primære rolle.

- Nu får han muligheden for at dedikere sig mere til det og dermed kunne lægge planer længere frem end blot de nærmeste år og have det samme ansvar i hele Right to Dream, siger Jan Laursen til fcn.dk.