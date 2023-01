Deschamps fortsætter som fransk landstræner til VM 2026

Frankrig kommer ikke til at få ny landstræner lige foreløbig.

Det Franske Fodboldforbund (FFF) meddeler lørdag, at Didier Deschamps forlænger sin kontrakt frem til sommeren 2026, hvor der om sommeren afvikles VM.

Didier Deschamps er stolt over tilliden, sagde han ved lørdagens møde i forbundet.

- Jeg vil meddele noget, der for mig er en stor glæde, og det er, at præsidenten har besluttet at forlænge min kontrakt til 2026.