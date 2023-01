Brentford har skrevet kontrakt med David Beckhams søn

Beckham kom til Fort Lauderdale CF i 2021, før holdet sidste år skiftede navn til Miami II. Holdet fungerer som reservehold for førsteholdet i Inter Miami og spiller i ligaen MLS Next Pro.

I sidste sæson sluttede Inter Miami II som nummer seks i Eastern Conference. Beckham, som er midtbanespiller, fik spilletid i 20 kampe. Her scorede han to mål og lavede ti assister.

Beckham tilsluttede sig Arsenals akademi i 2014, men blev frigivet allerede året efter. Efterfølgende fortalte han, at han ikke længere ønskede at forfølge en karriere i professionel fodbold. I stedet begyndte han at spille tennis.