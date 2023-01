Han blev 58 år. I december sidste år kom det frem, at Vialli midlertidigt forlod sit job i staben omkring det italienske landshold for at fokusere på sin behandling for kræft i bugspytkirtlen. Den kæmpede han med siden 2017.

- Mit mål er at bruge alle mine mentale og fysiske kræfter på at klare den del af sygdommen, så jeg bliver klar til nye eventyr med jer alle, sagde Vialli ifølge det italienske fodboldforbunds hjemmeside i december.

Vialli repræsenterede som aktiv også Cremonese og Sampdoria. Han scorede 16 mål i 59 kampe for Italien. Han var en del af trænerstaben, da Italien i 2021 vandt EM.