Manchester City haler ind på Arsenal med smal sejr

Skader til Raheem Sterling og Christian Pulisic tvang Chelsea-træner Graham Potter til tidlige udskiftninger, og blandt indskifterne var Carney Chukwuemeka.

Sidstnævnte havde første halvlegs bedste forsøg, da han afsluttede en dribletur med at skyde bolden på stolpen.

Men ind ville bolden ikke for Chelsea, som ellers havde haft de bedste chancer, og det blev dyrt i anden halvleg.

Manchester City, som ellers havde præsteret under sit vanlige niveau, kom bedre ud til anden halvleg og var tæt på at tage føringen, da Nathan Ake kort inde i halvlegen headede på stolpen.

Efter 63 minutter kom føringsmålet. Et karakteristisk City-angreb endte med et fladt indlæg fra Jack Grealish til Mahrez, som skubbede bolden over stregen med indersiden.