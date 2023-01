FCK har købt 25-årig offensivspiller i Benfica

Her har han fået 98 kampe for førsteholdet.

I FCK er der store forventninger til nyerhvervelsen, fortæller sportsdirektør Peter Christiansen.

- Diogo har alle forudsætninger for at blive en profil for FC København, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han kommer med en af de bedste spilleruddannelser, man kan få i Europa, fra Benfica, hvor han har spillet godt 100 seniorkampe, blandt andet i Champions League.

- Han er en spiller af meget høj kvalitet med store individuelle kompetencer i den offensive del af spillet, og han er også en stærk holdspiller, der tager sin del af det defensive arbejde, forklarer sportsdirektøren.