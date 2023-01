FCK-keeper forhandler med en anden klub

Han fortæller, at han håber, at det lykkes at lande en aftale. Han har dog først kontraktudløb i 2024, så en ny klub skal formentlig have penge op af lommen.

Torsdag var Ryan på træningsbanen i FCK sammen med Kamil Grabara. De to har i de seneste måneder haft et noget anspændt forhold, og det er ikke blevet bedre, selv om de nu skal træne sammen i FCK.

- Vi gav hinanden hånden, og det var det. Det er åbenlyst for alle, at vi ikke har noget forhold til hinanden, men det har aldrig påvirket træningen. Det er, som det er, og jeg fokuserer kun på fodbolden, siger Ryan til Ekstra Bladet.