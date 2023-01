OB har solgt tunesisk profil til japansk klub

- Det er selvfølgelig spændende at komme til en ny klub, og det er en ny udfordring, som jeg er nødt til at tage, men jeg har lært meget her, jeg har fået en masse erfaring, og jeg er blevet et bedre menneske og en bedre spiller.

- Det har været en skøn tid gennem tre og et halvt år, hvor jeg har følt, at jeg var fra Danmark, at jeg var fra Odense, så lige nu er det lidt svært, siger Issam Jebali.

Han glæder sig ikke mindst over det seneste halve år, hvor OB efter en skidt sæsonstart overvintrede på en femteplads i Superligaen og ofte spillede foran mange tilskuere i Odense.

- Vi har kæmpet sammen som by for klubben. Specielt de sidste seks måneder har været helt fantastiske, hvor over 10.000 kommer og støtter os hver gang.