Harry Kane grundlagde Tottenham-triumf i danskeropgør

Alle fire mål blev scoret i anden halvleg, efter at hjemmeholdet ellers havde de bedste forsøg i første halvleg. Her var Joachim Andersen blandt andet tæt på at score med et lumsk langskud, der akkurat sneg sig forbi mål.

Tottenham ligger fortsat nummer fem i rækken, men er kommet nærmere de eftertragtede pladser i top-4.

Efter den målløse første halvleg skulle Harry Kane bruge under tre minutter af anden halvleg på at bringe Tottenham i front. En sløset markering gav stjerneangriberen gode vilkår for at komme højest på et indlæg og pande bolden i mål fra nært hold.