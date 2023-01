Eriksen assisterede i sikker United-sejr over oprykker

I slutningen af kampen sørgede United-keeper David De Gea for at holde buret rent, da spanieren fik verfet et godt forsøg fra Bournemouths angriber Jaidon Anthony til hjørnespark.

Philip Billing fik de første 76 minutter for Bournemouth, og det var otte minutter mere end landsmanden Eriksen, som fik håneretten i det lille danskeropgør.

Med sejren har United 35 point efter 17 kampe på en fjerdeplads i Premier League. Holdet har nu fem point ned til Tottenham på femtepladsen.

Bournemouth, der ikke havde Emiliano Marcondes med i truppen til tirsdagens kamp, er nummer 15 med 16 point efter 18 kampe. Oprykkerne har to point ned til Nottingham Forest under nedrykningsstregen.