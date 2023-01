Newcastle stoppede Arsenals himmelflugt i Premier League

Klemt inde mellem de to hold har Manchester City 36 point efter 16 kampe på andenpladsen.

I starten af kampen stod der Arsenal på det hele, og det altdominerende hjemmehold havde fem afslutninger i de første fem minutter.

Newcastle forsøgte sig med et højt pres, og det fungerede overhovedet ikke i indledningen.

Det tog Newcastle-manager Eddie Howe dog klogt konsekvensen af lynhurtigt og fik beordret sine spillere længere tilbage på banen.

Pludselig så det langt vanskeligere ud for Arsenal at komme frem til noget som helst. I stedet kom Newcastle nu frem til mere, uden at det for alvor blev farligt.