Lyngby henter fransk forsvarstalent med fortid i Lille

Nicas Kjeldsen, der er fodboldchef i Lyngby, forventer, at Rolland kan hjælpe holdet i foråret.

- Vi tror på hans potentiale, men tror også på at han kan få en rolle i Superligaen i det kommende halvår, og derfor er vi glade for at få Rolland ind på holdet nu, siger Nicas Kjeldsen til klubbens hjemmeside.

Fodboldchefen har fulgt Baptiste Rolland i en længere periode og kalder ham for en spændende spiller.

Franskmanden har trænet med hos Lyngby op til vinterpausen og spillet en enkelt testkamp mod OB.