Flere end 230.000 personer har lagt vejen forbi Pelés kiste

Mange brasilianere har benyttet sig af muligheden for at se afdøde Pelés kiste.

Ifølge fodboldklubben Santos, hvor den brasilianske fodboldlegende tilbragte størstedelen af sin karriere, har politiet i São Paulo regnet sig frem til, at flere end 230.000 mennesker har været forbi for at sige farvel.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.