Thomas Frank: Mine spillere bliver ved med at imponere

- Jeg kan ikke sige, at de overraskede mig massivt, men de bliver ved med at imponere mig, siger den danske træner ifølge Reuters.

Brentford spillede uden topscorer Ivan Toney, men alligevel lykkedes det at få scoret tre gange mod Liverpool.

- Det er et fantastisk resultat for os på mange måder. At gøre hvad vi gjorde her mod Liverpool er stærkt imponerende, mener Thomas Frank.

Danskerens kollega hos Liverpool, Jürgen Klopp, erkendte, at Brentford viste mere vilje og gejst i løbet af kampen.