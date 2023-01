02/01/2023 KL. 11:53

For abonnenter

Direktøren fyrede Jesper Sørensen i 2014: »Har jeg fortrudt siden? Ja«

Jesper Sørensen, som mandag morgen blev præsenteret som cheftræner i Brøndby IF, nåede knap halvandet år i sædet som Silkeborg IF-træner, men han efterlod sig et massivt indtryk hos klubbens direktør, Kent Madsen, som i dag fortryder, at han fyrede ham.