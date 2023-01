Chelsea-manager: En fejl at tænke fem måneder frem

- Forest spillede en god kamp, men er vi er skuffede over vores indsats og bekymrede over, at vi ikke fortjente sejren. Det var under standard, mener Graham Potter.

Inden julepausen og VM i Qatar havde Chelsea tabt i ligaen til Newcastle, Manchester City, Arsenal og Brighton.

Så det er en hård periode for Chelsea, som lige nu er uden skadede profiler som Reece James, N’Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Armando Broja og Edouard Mendy.

- Vi er nødt til at blive mere stabile. Det ville hjælpe at få nogle spillere tilbage. Nøglespillere, for så kan man bygge stabilitet op på nøglepositioner, siger Graham Potter.

Chelsea-anfører César Azpilicueta erkender, at det ser sort ud lige nu.