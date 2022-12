Dansker i Argentinas gader: »Jeg kan ikke høre dig! Men prøv lige og se her!«

Han befinder sig lige nu på en gade få kilometer fra Buenos Aires centrum. Rundt omkring ham synger, råber, trommer og dytter argentinere i tusindvis, mens de danser gennem gaderne.

»Der er folkefest. Argentina er et meget, meget fodboldgladt land, og det her landshold har formået at samle alle igen. Alle de grøfter, argentinerne har politisk, socialt og økonomisk er glemt på et øjeblik,« beretter Søren Møberg, da han efter flere minutter formår at komme et sted hen, hvor han kan høre, hvad Jyllands-Posten spørger om.