Tre tiltalt for røveri af trøje fra ung AaB-fan

Episoden blev dog alligevel optaget. Det fik ifølge anklagemyndigheden de to AGF’ere til at slå telefonen ud af hånden på kammeraten.

Igen blev han truet med tæsk og fik besked på at slette videoen.

Det gjorde han, og de to gerningsmænd tjekkede efterfølgende, om videoen nu også var slettet, står der i anklageskriftet.

Den del af episoden, som handler om mobiloptagelsen, er ifølge anklagemyndigheden en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang.

Netop bestemmelsen om ulovlig tvang kan også være relevant i forbindelse med den del, der drejer sig om fodboldtrøjen.

Anklagemyndigheden har i anklageskriftet skrevet, at såfremt der i denne del af sagen ikke kan dømmes for røveri - som er en strengere bestemmelse - vil man have mændene dømt for ulovlig tvang.

Efter episoden florerede en video på internettet, som også Østjyllands Politi fik kendskab til. På videoen så man nogle personer i AGF-tøj gå rundt med en AaB-trøje.

På baggrund af den iværksatte efterforskning fandt politiet frem til de seks mistænkte.

- Efterforskerne har foretaget en række afhøringer og gennemgået en del videomateriale, og det er på den baggrund, at vi har vurderet, at der var grundlag for at tiltale tre af mændene for sammen med flere p.t. ukendte gerningsmænd at have stået bag røveriet, siger anklagerfuldmægtig Sara Hyltoft i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for retten.