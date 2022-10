Qatar betaler VM-fans for god omtale på sociale medier

Avisen skriver, at fansene har fået besked om, at de skal opføre sig på en bestemt måde, og at de skal bidrage positivt i deres beretninger om VM i Qatar.

Alle indlæg på sociale medier, som ikke følger reglerne, kan slettes.

De fodboldfans, som deltager, er oplyst om Qatars brud på menneskerettighederne i landet. Alligevel har de valgt at deltage.

- Personligt mener jeg, at sport og politik skal holdes adskilt, siger Leon van der Wiik til NOS.

Han er koordinator for de hollandske fodboldfans, som er udvalgt til at deltage i projektet.