Politiet indfører skærpet strafzone omkring Parken

Baggrunden for at indføre den skærpede strafzone er blandt andet den uro, der udspillede sig ved de to klubbers første opgør i september i Dortmund. Her var der slagsmål, der involverede både tyske og danske fans.

- Vi håber selvfølgelig på, at det bliver en fredelig fodboldaften uden grupper af tilhængere, der slås i gaderne.

- Vi kommer til at være massivt til stede både ved Parken og de steder i byen, hvor vi ved, at fodboldfansene plejer at opholde sig før og efter kampen.

- Vi vil ikke acceptere den uro og de konfrontationer, som visse af dem aktivt søger, siger Peter Dahl.

Tidligere har politiet indført skærpet strafzone i forbindelse med en Brøndby-kamp hjemme mod Basel i august. Dermed er det anden gang, at politiet vælger sådan et tiltag i forbindelse med en fodboldkamp.