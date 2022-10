Real Madrid smed overraskende point mod bundhold

Cristhian Stuani eksekverede sikkert fra 11-meterpletten.

Real var i det hele taget ikke venner med VAR, da kampen skulle afgøres.

Omkring det 90. minut havde Rodrygo bolden i nettet til 2-1, men efter at have konsulteret VAR vurderede dommeren, at han havde tacklet bolden ulovligt ud af hånden på Girona-målmanden.

Real fik hele ti minutters tillæg til at jagte sejrsmålet, men de fleste af dem blev i undertal, da Toni Kroos blev udvist efter at have modtaget sit andet gule kort.

Og så endte det i skuffelse for storfavoritten.

Med det overraskende point kom Girona på ti point ligesom tre andre hold omkring nedrykningsstregen. Kun Elche hænger bagud pointmæssigt efter at have samlet fire af slagsen.