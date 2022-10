Union Berlin snuppede Bayerns førsteplads med sent mål

Union Berlin er tilbage på Bundesligaens førsteplads, efter at Bayern München fik lov at overnatte på duksepladsen efter lørdagens sejr på 6-2 over Mainz.

Union med Frederik Rønnow på mål kunne snuppe førstepladsen tilbage med tre point hjemme mod Borussia Mönchengladbach, og det skete med en dramatisk sejr på 2-1.