Rygaard hjalp Häcken til guld med to mål og en assist

BK Häcken er for første gang i klubbens historie svensk mester i fodbold. Guldet blev søndag eftermiddag sikret med en udesejr på 4-0 over IFK Göteborg.

Mikkel Rygaard tegnede sig for to mål og en assist.

Häcken behøvede bare et point for at skaffe sig det afgørende forspring, men klubben ville meget mere end det og spillede guldet hjem med en overbevisende sejr.