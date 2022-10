Fifa truer dansk modstander i Qatar med VM-udelukkelse

Derfor har Fifa sendt et brev til FTF for at få klarlagt, om landets regering forsøger at blande sig i fodboldforbundets anliggender og reelt truer med at opløse forbundet.

Hvis Tunesien ikke overholder Fifas regler, så kan en mulig sanktion være udelukkelse fra turneringer, både for tunesiske klubber og landsholdet.

FTF har fået frem til fredag til at svare på spørgsmålene i brevet, skriver BBC. Hvorvidt der menes fredag i denne uge eller i næste uge, er uvist.

Det er angiveligt flere udtalelser over længere tid fra sportsminister Kamel Deguiche, der har fået Fifa til at reagere.