Inden kampen var der tale om to hold, der havde brug for al den støtte, de kunne få. Her lå AaB nummer 11 tre point bag hjemmeholdet Brøndby IF, der lige præcis havde placeret sig over nedrykningsstregen på 10. pladsen.

Sen sejr på banen

Jens Martin Gammelby gjorde sit til, at Brøndby efter kampen kunne lægge afstand til AaB. Der var ikke gået mere end to minutter, inden han efter hjørnespark stangede bolden i nettet. 1-0 til Brøndby.

Kort efter blafrede netmaskerne igen bag AaB-målmand Theo Sander, da Anis Slimane fordoblede hjemmeholdets føring til 2-0.

Herefter stod der Brøndby IF på det meste, og der var lagt op til, at hjemmeholdet kunne gå til pausen med en tomålsføring. Det blev der til gengæld lavet om på lige i slutningen af halvlegen, hvor Younes Bakiz reducerede til 2-1.

Efter pausen bølgede kampen frem og tilbage, inden Yuonez Bakiz igen var på pletten. Denne gang med en udligning til 2-2, som længede så ud til at blive slutresultatet i kampen.

Dybt inde i overtiden dukkede Oscar Schwartau dog op for hjemmeholdet, som han sikrede en 3-2 sejr.

Protester efter slutfløjt

Da dommer Jakob Kehlet havde fløjtet opgøret af, overtog Alpha lydbilledet med protestsange mod Global Football Holdings.

Her blev der bl.a. sunget om de 12 ukendte partnere i selskabet - mens bestyrelsesformand Jan Bech Andersen blev revset for positive kommentarer om ærkerivalerne FC København.