- Den pause er nu ikke længere en pause. Alpha har fra dags dato startet en stemningsboykot i protest mod klubbens nye ejerskab. I første omgang for resten af året, skriver Alpha.

Fredag har Brøndby oplyst til fondsbørsen, at Global Football Holdings (GFH) har fremsat et tilbud om køb af aktiemajoriteten i Brøndby.

- Ejerkredsen bag Brøndby IF har endnu ikke været interesseret i at fastsætte de gode intentioner i dagens udmelding i et juridisk bindende dokument.

- En ny majoritetsejer, som har ejerskab i andre fodboldklubber rundt om i verden og samtidig med en baggrund og et virke, som vi stiller os yderst kritiske overfor, ser vi som den absolut forkerte vej at gå for Brøndby IF, skriver Alpha.