- Vi vil videreføre denne arv ikke blot ved at investere i holdet og faciliteterne, men også i lokalmiljøet for at skabe positive forandringer på banen.

- Vi indgår et langsigtet partnerskab med Jan og klubben for at positionere Brøndby IF til løbende at konkurrere om det danske mesterskab og i Uefa-turneringer.

Global Football Holdings vil sammen med Jan Bech Andersen tilføre klubben op til 30 millioner euro - svarende til 223 millioner kroner - i form af et konvertibelt lån, som skal godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling i Brøndby IF, lyder det.

Brøndby holder pressemøde fredag klokken 13.30.