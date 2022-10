Ovenpå midtugens 3-0-nederlag i Sevilla skulle FC København lørdag forsøge at tage sin første sejr efter syv kampe uden sejr mod Randers, og det lykkedes for Jacob Neestrups tropper. Det var dog først i anden halvleg, at holdet fik åbnet for de offensive slusere, og som så mange gange tidligere i sæsonen skulle det komme fra Mohamed Daramy. Først fandt han Lukas Lerager med et fladt indlæg, før han fordoblede føringen med små 20 minutter tilbage. Det er i øvrigt første gang siden august, at FC København scorer to mål i samme kamp. For Randers betyder nederlaget, at holdet så småt er ved at blive opslugt af det store midterfelt.