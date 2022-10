Da Silkeborg i august ikke kunne besejre finske HJK fra Helsinki over to kampe i en dyst om at komme i Europa League, var kritikken nådesløs. Det samme gjaldt, da FC Midtjylland tabte 0-1 til Sturm Graz. Fra flere kanter blev det konkluderet, at standarden i Superligaen var elendig.

Knap to måneder senere: Silkeborg har nedlagt FCSB fra Rumænien med sammenlagt 10-0 i to kampe, hjemme mod West Ham var silkeborgenserne yderst uheldige ved et par dommerkendelser og tabte 2-3. FC Midtjylland har siden vundet 5-1 over Lazio. På bundlinjen står, at begge jyske klubber på torsdag efter nytår kan spille sig videre til knockout-fasen i Europa.