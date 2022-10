FCM-direktør: Isaksen bliver største salg nogensinde

- Jeg synes, det er nogle fede kampe, hvor vi kommer nogle sjove steder og får en masse fantastiske oplevelser. Jeg sætter ekstra meget pris på de her kampe, og lige nu er det fedt, at jeg kan omsætte det til gode præstationer på banen.

FCM kan stadig spille sig videre i Europa League med en sejr i sidste runde hjemme mod Sturm Graz, men holdet ærgrer sig over nederlaget i Rom.

Isaksen mener, at præstationen var god langt henad vejen.

- Desværre tabte vi momentum til sidst i første halvleg, hvor de fik scoret. Både i starten af anden halvleg og i slutningen af kampen kæmpede vi os tilbage og spillede faktisk rigtig godt, siger Isaksen.

– Når man får det lidt på afstand, tror jeg, at man vil være glad over præstationen, selv om vi ikke fik et resultat. Lige nu ville jeg selvfølgelig hellere have, at vi havde spillet elendigt og fået et point med, men jeg synes, vi kan se os selv i spejlet og tage fra Rom med oprejst pande.