Silkeborg slap fra London med hæderligt nederlag

Anders Klynge forærede således bolden til West Ham med en frispilning til Pablo Fornals i eget straffesparksfelt, men spanieren skød forbi mål.

Ti minutter efter pausen kunne Silkeborg have udlignet, da Søren Tengstedt skød fra kanten af feltet, men blev afvist helt oppe i målhjørnet af Alphonse Areola i West Ham-målet.

Silkeborg begyndte at spille med mere mod, og der var et par chancer for at få udlignet. Indskiftede Tonni Adamsen jagtede en løs bold og med lidt held, kunne han være endt på måltavlen.

Torsdagen bød dog på en positiv nyhed for Silkeborg allerede inden kampstart.

Her måtte holdets eneste trussel i kampen om gruppens andenplads, belgiske Anderlecht, nøjes med 2-2 på eget græs mod rumænske FCSB.