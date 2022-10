Liverpool nedlagde Ajax og går videre i Champions League

Med det ene point holdt Tottenham fast i gruppens førsteplads. London-holdet har otte point, hvilket er ét point mere, end Sporting har på andenpladsen.

Eintracht Frankfurt har også syv point efter en sejr på 2-1 over Marseille, som ligger nederst med seks point.

Alle fire hold går derfor ind til sidste runde med mulighed for både at gå videre og for at ende med en lang næse. Her skal Tottenham møde Marseille, mens Frankfurt og Sporting tørner sammen i det andet opgør.

Pierre-Emile Højbjerg var efter at have været ude med en mindre skade i weekenden på banen fra start for Tottenham og spillede hele kampen. Jesper Lindstrøm spillede 69 minutter for Frankfurt.