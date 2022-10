Inter begravede Barcelonas spinkle Champions League-håb

Chancerne for, at Andreas Christensen og co. kunne nappe en billet til ottendedelsfinalerne, var allerede inden onsdag ganske små.

Inter skulle således blot bruge en sejr mod Viktoria Plzen, der har tabt alle sine kampe, for at skubbe Barcelona ud i CL-mørket.

Nu er Barcelonas kamp senere onsdag aften mod Bayern München stort set uden betydning.

Xavi Hernandez’ mandskab har ikke noget at spille for, da Barcelona er sikker på at ende på gruppens tredjeplads, der giver adgang til Europa League. Bayern München kan dog med en sejr sikre gruppens førsteplads inden sidste runde af kampe.

I gruppe B var Club Brugge allerede inden onsdagens møde med FC Porto sikker på at gå videre. Efter en sejr på 4-0 over den belgiske klub, som havde Casper Nielsen og Andreas Skov Olsen med fra start, er Porto tæt på at kunne følge med.