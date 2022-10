Brøndby-træner kastede med brikker i pausen mod AGF

I stedet lægger han vægt på, at holdet viste mental styrke mod AGF.

- Jeg synes ikke, at manglende energi er noget, der kendetegner os. Stort set alle kampe, vi har spillet, har været med høj energi og intensitet.

- Jeg må give spillerne stor ros for deres anden halvleg mod AGF, og jeg må give dem ros for, at vi kom igen, selv om vi var bagud to gange.

- Starten har intet med vores taktik at gøre. Det handler om, at vi skal sørge for at bringe den energi ind i kampen, som der skal til, siger han.

AGF-anfører Patrick Mortensen er omvendt heller ikke tilfreds med det udtryk, som aarhusianerne leverede, efter at være kommet foran tidligt i kampen.

- Vi kom godt i gang, men af en eller anden grund faldt vi i vores aggressivitet, og vi tillod, at de havde bolden.