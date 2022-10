Sevilla fik lussing i Madrid forud for FCK-møde

Gonzalo Montiel fik sendt en skarp aflevering til Erik Lamela, der med ydersiden fik vippet bolden forbi Thibaut Courtois i hjemmeholdets mål.

I 25 minutter så det ud til, at Sevilla skulle rejse fra den spanske hovedstad med et stærkt resultat ovenpå en skidt sæsonstart for det sydspanske hold. Sådan skulle det dog ikke gå.

Real Madrid havde nemlig gemt et par scoringer til slutfasen, og med ti minutter tilbage satte Lucas Vázquez sidste fod på et velspillet angreb og gjorde det til 2-1.

Kort efter tordnede hjemmeholdets Federico Valverde bolden op i målhjørnet til 3-1 på et langskud.

Kasper Dolberg så hele kampen fra bænken for Sevilla, mens Thomas Delaney fik et kvarter som indskifter.