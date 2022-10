Sejrsløse Lyngby tabte igen efter suveræn OB-start

Det var dog et mål fra et ganske etableret spil, da førnævnte Minteh efter blot to minutter sendte et indlæg i panden på OB-stopper Bjørn Paulsen, som kunne heade bolden ind til 1-0.

Blot seks minutter senere var den gal igen, da Minteh fandt midtbanespilleren Alasana Manneh, som udenfor feltet tørt sparkede bolden i nettet.

Lyngby-spillerne virkede rystede, og OB fik i flere sekvenser kontramuligheder, som gæsterne dog fik reddet, inden det var for sent.

Meget kunne sjællænderne dog ikke gøre, da OB’s Tongya kort før pausen blev sendt i dybden af kreatøren Mads Frøkjær. Alene med målmanden scorede han sikkert til 3-0.