Dansk EM-modstander fyrer landstræneren

Når det danske fodboldlandshold næste år møder Nordirland to gange i kvalifikationen til EM 2024, sidder en ny mand på nordirernes trænerbænk.

Nordirlands Fodboldforbund (IFA) har valgt at skille sig af med landstræner Ian Baraclough, der har haft jobbet i to et halvt år.

På sin hjemmeside takker forbundet Baraclough for at have kørt nye spillere ind på landsholdet.