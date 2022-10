- Midtbanespilleren har besøgt en specialist sammen med klubbens medicinske stab for at undersøge mulighederne for hans genoptræning, og sammen med N’Golo blev en operation aftalt for at få styr på skaden, skriver Chelsea.

Den 31-årige fodboldspiller har været skadet siden august, men har ikke været afskrevet i forhold til at kunne nå med til VM.

Som følge af skaden var han derfor ikke med, da Danmark i september vandt 2-0 over Frankrig i Parken, men han fik fuld spilletid i juni, da Danmark vandt 2-1 i Paris. Begge opgør var i Nations League.